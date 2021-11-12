IL PRIMO DICEMBRE INAUGURA A MISTERBIANCO IL PRIMO PUNTO VENDITA PRIMARK DELL’ISOLA

Primark, il rivenditore internazionale che offre ‘Amazing Fashion, at Amazing Prices’, inaugurerà il nuovo e attesissimo store nella provincia di Catania il prossimo mercoledì 1 dicembre al centro commerciale ‘Centro Sicilia’ di Misterbianco. Questa apertura rappresenta la prima in Sicilia e darà un importante impulso all’economia locale con la creazione di oltre 150 nuovi posti di lavoro.

Questo nuovo punto vendita segna anche un’importante pietra miliare per il rivenditore in quanto porterà a 400 il totale di punti vendita Primark nel mondo. Luca Ciuffreda, Head of Sales di Primark Italia, ha dichiarato:“Siamo entusiasti di inaugurare il nostro primo punto vendita in Sicilia il prossimo 1° dicembre, proprio come lo siamo del fatto di essere arrivati a poter contare, con quest’ultima apertura italiana, su 400 negozi in tutto il mondo.

Questo sarà quindi per noi un grande giorno di festa da ricordare! L’attenzione per i nostri dipendenti è da sempre al centro del business di Primark e siamo pertanto entusiasti di dare il benvenuto ai nuovi colleghi che inizieranno presto a lavorare presso il negozio di Misterbianco. Primark è infatti per tutti e non vediamo l’ora di offrire le ultime tendenze moda a prezzi ancora più convenienti ai nostri clienti della città di Catania e di tutta la Sicilia grazie a questa prossima apertura”.

I clienti del nuovo negozio di Catania potranno acquistare le ultime tendenze della staglione autunno/inverno di Primark, così come i must-have per uso quotidiano e la sempre più amplia gamma di prodotti realizzati con materiali sostenibili, riciclati e organici della linea ‘Primark Cares’.

Il nuovo store di Misterbianco avrà anche un’apposita area dedicata al famossimo ‘Christmas Gift Shop’, dove saranno messi a disposizione dei clienti gli articoli più popolari in vista delle festività, con numerose idee regalo per tutta la famiglia, tra cui i pigiami Marvel e le decorazioni Disney.

La sicurezza è in cima alle priorità di Primark. Peranto, all’interno del nuovo punto vendita di Misterbianco, saranno implementate diverse misure di sicurezza per salvaguardare la salute e il benessere di dipendenti e clienti, tra cui un rigoroso protocollo di distanziamento sociale, schermi in perspex nel’area delle casse e un’intensificazione delle operazioni di pulizia all’interno dello store.