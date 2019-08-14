IL SALUTO DELLA FAMIGLIA A NADIA TOFFA CON UN MESSAGGIO SU INSTAGRAM

Toccante post sulla pagina social della conduttrice de "Le Iene" il giorno dopo la sua morte"Cara piccola grande Nadia, figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida,...

"Cara piccola grande Nadia, figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell’ultima, la più difficile.

Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi".

"Si spegne con te una luce calda, cristallina, ma rimane tutto l’amore che ci hai donato, resta ciò che hai costruito con tanta dedizione e determinazione per noi, per tanti", continua il messaggio dei suoi cari.

E poi si conclude con un invito ad andare avanti: "Siamo forti della tua forza. Già un angelo in vita, ora sei libera e serena nell’Amore più grande.

Riscaldati dall’abbraccio di tutti".

Un toccante addio che è stato corredato da una fotografia della famiglia felice e spensierata attorno a Nadia.