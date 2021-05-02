IMPRENDITORE SALE SU UN’AUTOSCALA E MINACCIA SUICIDIO IN PIAZZA DUOMO

Momenti di paura, questa mattina a Catania, un imprenditore di 66 anni della provincia etnea ha minacciato di suicidarsi lanciandosi dal cestello di un camion, posteggiato in via Etna, davanti un ingr...

Momenti di paura, questa mattina a Catania, un imprenditore di 66 anni della provincia etnea ha minacciato di suicidarsi lanciandosi dal cestello di un camion, posteggiato in via Etna, davanti un ingresso laterale del Municipio di Catania, per bloccare la vendita all’asta di un suo capannone dove ha sede la sua attività.

L'asta prevista per domani nell’ambito di una procedura fallimentare. L’uomo stamattina è arrivato nel centro di Catania con il camion, di sua proprietà, che ha posteggiato in via Etnea, tra le centralissime piazze Università e Duomo. E’ entrato nel cestello, da dove penzola una corda a "cappio", e lo ha alzato raggiungendo l’altezza massima e minaccia di suicidarsi.

Chiede di ritardare la vendita di un suo capannone industriale che domani sarà messo all’asta dal Tribunale di Catania nell’ambito di una procedura fallimentare.

Fortunatamente i soccorritori hanno convinto l'imprenditore a scendere dal cestello del camion da cui voleva lanciarsi.

Sul posto, oltre a personale del 118 e dei vigili del fuoco, la polizia, con pattuglie delle Volanti che ha messo in sicurezza la strada, e personale della Digos della Questura.