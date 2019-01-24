IN ARRIVO 115 OSS. ACCELERAZIONE PER LE PROCEDURE CONCORSUALI PER 80 MEDICI

Approvata la graduatoria relativa alla procedura di mobilità volontaria tra Aziende ed enti del SSN, con priorità alla mobilità in ambito regionale, per la copertura di n. 115 posti di Operatore socio...

Approvata la graduatoria relativa alla procedura di mobilità volontaria tra Aziende ed enti del SSN, con priorità alla mobilità in ambito regionale, per la copertura di n. 115 posti di Operatore socio-sanitario.

L’UOC Stato giuridico, Programmazione e acquisizione risorse umane, Relazioni sindacali, diretta dal dott. Santo Messina, sta provvedendo a richiedere alle Aziende di appartenenza dei candidati il rilascio del nulla osta definitivo e della relativa documentazione di rito; e, al contempo, a concordare con le stesse Aziende la data di decorrenza del trasferimento per mobilità verso l’Asp di Catania per la successiva stipula del contratto individuale di lavoro.

«Gli operatori socio-sanitari rappresentano la prima linea dell’assistenza alla persona, per soddisfare i bisogni primari e per favorire il benessere e l’autonomia degli utenti – spiega il dott. Maurizio Lanza, commissario straordinario dell’Asp di Catania -. In un sistema organizzativo fondato su ruoli e competenze, l’immissione in servizio di un capitale così cospicuo di risorse umane contribuirà sicuramente al miglioramento dell’offerta dei servizi».

Per quanto attiene alla mobilità volontaria sono in corso le procedure per:

1 posto di dirigente medico di Medicina fisica e riabilitativa;

14 posti di tecnico di laboratorio biomedico.

Gli Uffici aziendali sono inoltre in attesa del nulla osta per la mobilità in ingresso di:

8 dirigenti medici di Psichiatria;

14 dirigenti medici di Medicina interna;

15 tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro.

«Con il reclutamento tramite mobilità - aggiunge il dott. Lanza - si offre, fra le altre, l’opportunità a molti giovani e a professionisti qualificati di rientrare in Regione. Gli aspetti positivi di questa chance sono numerosi, non ultimi la possibilità di rigenerare i territori e di innovare il sistema».

Calendarizzate anche le convocazioni per l’assunzione a tempo indeterminato di 48 infermieri, 11 tecnici di radiologia medica e 5 ostetriche, attingendo, per scorrimento, alle graduatorie di bacino attive.

Concorsi per 80 dirigenti medici

Sul versante dei concorsi, procedono a ritmi serrati, i lavori per l’espletamento dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di:

49 posti di dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza - MCAU;

20 posti di dirigente medico di Anestesia e rianimazione;

11 posti di dirigente medico di Radiodiagnostica.

Dopo l’ammissione dei candidati sono state già costituite le Commissioni esaminatrici per ciascuna procedura concorsuale.

«Gli Uffici stanno lavorando sollecitamente - conclude il manager dell’Asp di Catania -. Abbiamo impresso una forte accelerazione alle procedure, con la definizione di una road map che ci consentirà di concludere questi concorsi entro giugno, nel pieno rispetto dei tempi tecnici e dei termini di legge».