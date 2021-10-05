IN ARRIVO FORTI TEMPORALI NELLE PROSSIME ORE CON NUBIFRAGI DIFFUSI NEL CATANESE

L’intrusione di una vasta saccatura di origine nord-atlantica sul Mediterraneo sta innescando in queste ore un vigoroso flusso di correnti umide molto miti che stanno alimentando intensi sistemi tempo...

L’intrusione di una vasta saccatura di origine nord-atlantica sul Mediterraneo sta innescando in queste ore un vigoroso flusso di correnti umide molto miti che stanno alimentando intensi sistemi temporaleschi attualmente presenti ad ovest della Sicilia.

Nelle prossime, e in particolar modo nel pomeriggio, come riferisce il sito centrometeosiciliano.it , la traslazione verso est dell’asse di saccatura e il conseguente ingresso del fronte freddo, farà si che tali sistemi abborderanno rapidamente il trapanese e successivamente il palermitano.

Non escludiamo la possibile formazione del temibile sistema temporalesco di tipo V-shaped o comunque di un’estesa squall-line

Su queste aree sono attesi fenomeni a carattere di nubifragio associati ad intensa attività elettrica con accumuli che potranno risultare ingenti specie fra entroterra fra trapanese, agrigentino e palermitano.

Nel pomeriggio i temporali si estenderanno su nord-nisseno, ennese, messinese, catanese, nord del ragusano e siracusano, sul sud del ragusano, est siracusano i fenomeni risulteranno più contenuti.

I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali, scirocco sul Canale di Sicilia.

Mari generalmente mossi.

Temperature in lieve calo.