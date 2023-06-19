IN ARRIVO LA PRIMA ONDATA DI CALDO AFRICANO: PUNTE DI +40 °C
Dopo un avvio incerto della stagione estiva, caratterizzata da una diffusa instabilità e piogge spesso presenti, con l’allontanamento definitivo verso levante dell’ultima perturbazione atlantica, si chiude questa lunga fase di impasse della stagione estiva appena iniziata con l’avvio, in corrispondenza con il solstizio d’estate, della prima ondata di caldo di questo 2023, grazie ad una graduale rimonta di un promontorio anticiclonico di matrice nord africana, alimentato da una saccatura presente a largo delle coste portoghesi, facente capo ad una circolazione depressionaria presente ad ovest delle isole Britanniche.
Oltre al deciso rialzo delle temperature rispetto agli ultimi giorni, come conferma il sito centrometeosicilia, si assisterà ad un aumento della concentrazione di pulviscolo sahariano in sospensione che, assieme a qualche velatura di passaggio, conferirà al cielo un aspetto lattiginoso.
L’apice di questa intensa avvezione di aria calda, si raggiungerà tra la giornata di Mercoledì e quella di Venerdì, quando, in molte aree interne dell’isola, si potranno superare i +35°C e, in qualche località, la colonnina di mercurio potrà raggiungere persino i +40°C mentre, lungo le località costiere, le temperature risulteranno più contenute, grazie alle brezze anche se il caldo potrà divenire man mano sempre più afoso.
Tempo previsto per Lunedì 19 giugno
Fin dal mattino e per gran parte della giornata, sulla nostra isola, avremo condizioni di cielo, generalmente, sereno o poco nuvoloso, salvo qualche, locale, velatura di passaggio.
I venti risulteranno deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste.
Mari calmi o poco mossi.
Temperature in generale aumento.
Tempo previsto per Martedì 20 giugno
Giornata, che fin dalle prime luci del giorno, vedrà condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ma, a causa della presenza di pulviscolo sahariano in sospensione, si presenterà lattiginoso.
I venti risulteranno deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste, salvo, locali, rinforzi dai quadranti meridionali, lungo il Canale di Sicilia.
Mari generalmente, calmi o poco mossi.
Temperature in ulteriore aumento.
Tempo previsto per Mercoledì 21 giugno
La giornata del solstizio d’estate, che segnerà, anche, l’avvio dell’estate astronomica, vedrà condizioni di tempo, sostanzialmente estivo, con il cielo che si presenterà, ovunque, sereno o poco nuvoloso con qualche velatura di passaggio.
I venti risulteranno deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste.
Mari calmi o poco mossi.
Temperature in, ulteriore aumento ove, in molte aree interne dell’isola, potranno superare i +35°C e, localmente, non si esclude la possibilità che qualche località possa raggiungere i +40°C.