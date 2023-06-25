95047

IN CODA SULLA A18. FILA DI 7 KM AL CASELLO DI SAN GREGORIO

Sette chilometri di fila per arrivare al casello di San Gregorio, stazione finale dell'autostrada A18 si registrano oggi, 25 Giugno 2023

A cura di Redazione Redazione
25 giugno 2023 20:05
Sette chilometri di fila per arrivare al casello di San Gregorio, stazione finale dell’autostrada A18 si registrano oggi, 25 Giugno 2023

Le code di automobili cominciano infatti nei pressi del casello di Acireale.

Il traffico non è dovuto ad incidenti o contrattempi del genere, l’addensamento del flusso veicolare sarebbe infatti la conseguenza del rientro da gite fuori porta e passeggiate stimolate dalle temperature calde registrate oggi in Sicilia.

