IN FIAMME MEZZO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SULLA SS121

Nella mattinata di oggi, un automezzo per la raccolta dei rifiuti ha preso fuoco sulla SS 121 in direzione Catania, nella zona commerciale di Misterbianco.

L’incendio ha lasciato sulla carreggiata una notevole quantità di olii e di detriti che sono stati rimossi per il ripristino stradale.

L’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti dal Distaccamento di Paternò del comando provinciale di Catania, ha evitato il propagarsi ulteriore delle fiamme.

Non si ha notizia di persone ferite o intossicate. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

Il traffico ha subito forti rallentamenti nel tratto interessato dall'incidente..