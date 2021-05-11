IN INGHILTERRA SI TORNERÀ AD ABBRACCIARSI DAL 17 MAGGIO

La Gran Bretagna torna ad abbracciarsi .Dal 17 maggio in Inghilterra parenti e amici potranno scegliere se mantenere il distanziamento sociale o tornare ad abbracciarsi. Lo ha annunciato il primo mini...

Secondo i piani indicati già da tempo di questo nuovo passaggio della roadmap verso una qualche auspicata “normalità”, e illustrati alla nazione dal premier Borsi Johnson nella conferenza stampa più attesa da tempo, il bagliore in fondo al tunnel verrà suggellato lunedì prossimo dalla possibilità di tornare a ospitare fino a 6 persone o due nuclei familiari anche nel chiuso delle proprie case; di far salire almeno fino a 30 il numero d’invitati a matrimoni, funerali, eventi privati; di mangiare e bere al coperto in ristoranti e pub (dopo la ripartenza limitata al servizio all’aperto di fine aprile), di mettere piede gradualmente con maggiore disinvoltura nelle palestre, nei cinema, nei teatri, nei musei, negli impianti sportivi.

Senza dimenticare la ripresa di hotel, ostelli, B&B o la fine delle restrizioni sui viaggi interni al Paese.

Ma soprattutto arriva lo sdoganamento degli abbracci a “familiari e amici”, lasciati dal 17 “al libero giudizio” di ciascuno e non più soggetti a raccomandazioni vincolanti, per quanto il distanziamento personale continui invece ad essere al momento strettamente indicato con gli estranei e nei luoghi pubblici.