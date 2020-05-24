IN ITALIA 531 NUOVI CASI. SONO 50 I MORTI NELLE ULTIME 24 ORE LA LOMBARDIA: NESSUN DECESSO SEGNALATO

Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza Coronavirus la Lombardia non segnala nessun decesso nelle ultime 24 ore. La Regione italiana più colpita da questa pandemia fa sapere che "i flussi proven...

Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza Coronavirus la Lombardia non segnala nessun decesso nelle ultime 24 ore. La Regione italiana più colpita da questa pandemia fa sapere che "i flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali oggi non hanno segnalato decessi". Il totale complessivo dall'inizio dell'epidemia è di 15.840 deceduti nella Regione.

In tutta Italia, invece, sono 50 i morti per Coronavirus nelle ultime 24 ore. Secondo quanto reso noto dalla Protezione Civile, il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza sale così a 32.785, ma continua a scendere il numero dei malati e dei pazienti in ospedale. I ricoverati con sintomi sono 8.613, con una decrescita di 82 unità rispetto a ieri. Cala anche il numero dei pazienti in terapia intensiva (553, -19) e delle persone che si trovano in isolamento domiciliare (47.428, -1.057).

Gli attualmente positivi sono diminuiti di 1.158 unità nelle ultime 24 ore, per un totale di 56.594. I guariti sono invece aumentati di 1.639 da ieri e in tutto sono 140.479. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 229.858 (+531). In tutto sono stati eseguiti 3.447.012 tamponi, i casi testati sono 2.198.632.

Bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 229.858 (+531)

di cui 56.594 (-1.158)

• DECEDUTI: 32.785 (+50)

• GUARITI: 140.479 (+1.639)