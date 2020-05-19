IN ITALIA 813 NUOVI POSITIVI, QUASI IL DOPPIO DI IERI: OLTRE LA METÀ IN LOMBARDIA. LE VITTIME SALGONO DI NUOVO: 162

Scendono sotto i 10mila i pazienti ricoverati negli ospedali italiani per Coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile le persone attualmente in ospedale sono 9.991, con una diminuzione...

Scendono sotto i 10mila i pazienti ricoverati negli ospedali italiani per Coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile le persone attualmente in ospedale sono 9.991, con una diminuzione di 216 unità rispetto a ieri. La situazione continua a migliorare anche nei reparti di terapia intensiva, dove ad oggi si trovano ancora 716 pazienti (-33 nelle ultime 24 ore) ed è in calo anche il numero delle persone che si trovano in isolamento disciplinare (54.422, -1175). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 162, un dato che porta a 32.169 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza.

Le persone attualmente positive sono 65.129 (-1.424), i guariti salgono a 129.401 (+2.075). I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 226.699 (+813). In tutto sono stati eseguiti 3.104.524 tamponi, i casi testati sono 1.999.599.

Bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 226.699 (+813)

di cui 65.129 attuali (-1.424)

• DECEDUTI: 32.169 (+162)

• GUARITI: 129.401 (+2.075)