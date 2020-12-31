IN SICILIA 1299 NUOVI POSITIVI E 31 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Torna a salire il dato dei contagi in Sicilia con altri 1.299 casi di covid registrati nelle ultime 24 ore e con 31 morti (con il totale che sale così a 2.412). E’ quanto si evince dal bollettino del...

Torna a salire il dato dei contagi in Sicilia con altri 1.299 casi di covid registrati nelle ultime 24 ore e con 31 morti (con il totale che sale così a 2.412). E’ quanto si evince dal bollettino del 31 dicembre del ministero della Salute.

Ma se crescono i ricoverati in terapia intensiva (oggi sono 171, +5 rispetto a ieri) al contempo diminuiscono i ricoverati in corsia: oggi sono 1.240 (-11 rispetto a ieri). I guariti sono invece 787 e dunque cresce il numero degli attuali positivi in Sicilia che raggiunge quota 33.868 (32.628 dei quali in isolamento domiciliare). I tamponi sono stati soltanto 7.308 e dunque il rapporto tra positivi e test processati è piuttosto elevato: addirittura 17,7% il più da mesi.

Nelle province siciliane la situazione è questa

Catania: 27.556 casi totali dall'inizio della pandemia (296 nuovi casi)

Palermo: 25.647 (295)

Messina: 10.840 (262)

Ragusa: 6.873 (23)

Trapani: 6.022 (79)

Siracusa: 5.544 (121)

Caltanissetta: 3.961 (87)

Agrigento: 3.863 (70)

Enna: 3.338 (66)

DATI ITALIA

Sono 23.477 i contagi da coronavirus resi noti oggi, 31 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 555 morti che portano il totale a 74.159 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 23.477 contagiati

• 555 morti

• 17421 guariti

+27 terapie intensive | -415 ricoveri

186.004 tamponi

Tasso di positività: 12,6% (+3,0%)