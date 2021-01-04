IN SICILIA AUMENTANO I POSITIVI, 1391 NUOVI POSITIVI E 34 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Sono 1391 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 7.597 tamponi processati. Le vittime sono state 34 nelle ultime 24 ore.I positivi sono 36.578 con un aumento di 987 casi. Negli ospedali i ricov...
Sono 1391 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 7.597 tamponi processati. Le vittime sono state 34 nelle ultime 24 ore.
I positivi sono 36.578 con un aumento di 987 casi. Negli ospedali i ricoveri in regime ordinario sono 1181, 44 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 186 2 in piu' rispetto a ieri. I guariti sono 370.
Questa la suddivisione dei casi nelle 9 province siciliane: Catania 396, Palermo 295, Messina 210, Ragusa 69, Trapani 76, Siracusa 197, Caltanissetta 56, Agrigento 44 ed Enna 48.
DATI ITALIA
Sono 10.800 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 4 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati 348 morti
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 10.800 contagiati
• 348 morti
• 16206 guariti
-4 terapie intensive | +242 ricoveri
77.993 tamponi
Tasso di positività: 13,8% (+0,0%)
118.713 vaccinati totali