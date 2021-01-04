IN SICILIA AUMENTANO I POSITIVI, 1391 NUOVI POSITIVI E 34 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 1391 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 7.597 tamponi processati. Le vittime sono state 34 nelle ultime 24 ore.I positivi sono 36.578 con un aumento di 987 casi. Negli ospedali i ricov...

A cura di Redazione 04 gennaio 2021 17:05

Condividi