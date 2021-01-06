IN SICILIA AUMENTANO IN CASI: 1692 NUOVI POSITIVI E 1350 GUARITI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 1.692 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 9.767 tamponi processati. Le vittime sono state 29 nelle ultime 24 ore che portano a 2593 deceduti dall'inizio della pandemia.I positivi sono...

Sono 1.692 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 9.767 tamponi processati. Le vittime sono state 29 nelle ultime 24 ore che portano a 2593 deceduti dall'inizio della pandemia.

I positivi sono 37.739, con un aumento di 313 casi. Negli ospedali i ricoveri di pazienti Covid sono 1.190 in regime ordinario (8 in meno ) e 194 in terapia intensiva (+ 4). I guariti sono 1350.

La distribuzione nelle province vede a Catania 449 casi, Palermo 485, Messina 207, Ragusa 61, Trapani 82, Siracusa 193, Caltanissetta 91, Agrigento 73, Enna 51.

DATI ITALIA

Sono 20.331 i contagi da coronavirus resi noti in Italia oggi, 6 gennaio, secondo il bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 548 morti che portano il totale a 76.877 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid 19. Da ieri sono stati eseguiti 178.596 tamponi, l'indice di positività è all'11,38%.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 20.331 contagiati

• 548 morti

• 20.227 guariti

+2 terapie intensive | -221 ricoveri

178.596 tamponi

Tasso di positività: 11,4% (+0,0%)

260.948 vaccinati totali