In Sicilia individuate 4 aree per depositi rifiuti radioattivi

Sono sette le regioni in cui sono state individuate le aree potenzialmente idonee alla costruzione del deposito nucleare nazionale. Sono Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicili...

A cura di Redazione 05 gennaio 2021 12:25

Condividi