IN SICILIA NESSUN NUOVO CASO, UN DECESSO NEL PALERMITANO IN ITALIA RISALGONO I CONTAGI

Nessun nuovo caso di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Questa la prima buona notizia in questo 11 giugno in cui sono stati effettuati 3045 tamponi. I casi totali restano quindi 3455 a fronte...

Nessun nuovo caso di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Questa la prima buona notizia in questo 11 giugno in cui sono stati effettuati 3045 tamponi. I casi totali restano quindi 3455 a fronte di 174429 tamponi su 146290 persone.

Purtroppo, però, c’è da segnalare un nuovo decesso: il numero 279 sull’isola, nel palermitano.

3 invece i guariti, con le guarigioni che salgono a 2327. Diminuiscono di 4 unità i pazienti ricoverati, che arrivano a 42, di cui 5 (-1) in terapia intensiva.

Gli attuali positivi scendono così a 849 (-4), con 807 persone in isolamento domiciliare.

DATI ITALIA

Sono 379 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: di questi, secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, 252 (il 66% del totale) sono stati registrati in Lombardia. Sono quattro, invece, le Regioni a zero contagi: si tratta di Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta e Molise. In tutto sono 236.142 i casi dall'inizio dell'emergenza mentre il conto totale delle vittime sale a 34.167, di cui 53 nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive sono 30.637, in calo di 1.073 rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 4.131 (-189), i pazienti in terapia intensiva 236 (-13). In isolamento domiciliare si trovano ancora 26.270 persone. Nelle ultime 24 ore si contano altri 1.399 guariti, per un totale di 171.338. In tutto sono stati eseguiti 4.433.879 tamponi (+52.530).

I casi testati sono 2.746.545.

Coronavirus, bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 236.142 (+379)

di cui 30.637 attuali (-1.073)

• DECEDUTI: 34.167 (+53)

• GUARITI: 171.338 (+1.399)