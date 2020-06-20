IN SICILIA NESSUN NUOVO CONTAGIO E NESSUN DECESSO; STABILE LA SITUAZIONE IN ITALIA

Nessun nuovo contagio da coronavirus e nessun decesso in Sicilia rispetto a ieri, con dieci guariti in più rispetto a ieri. E' questa la situazione aggiornata alla protezione civile dalla RegioneDunqu...

Dunque, in Sicilia sono stati segnalati, in tutto, 3070 casi. Nell'Isola i ricoverati sono sempre 26 (di cui 5 in terapia intensiva), 114 in isolamento domiciliare, per un totale di 140 attuali positivi. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, con un totale fermo a 280. I guariti salgono a 2650, i tamponi a 189.938, poco più di 2 mila rispetto a ieri.

Sono 49 i morti in Italia per Coronavirus nelle ultime 24 ore. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, sale così a 34.610 il totale dei decessi. I casi positivi sono aumentati di 262 rispetto a ieri: di questi, 165 (il 63%) sono stati registrati in Lombardia. Sono invece 8 le Regioni senza nuovi contagi. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 238.275. Nel Paese ci sono ancora 21.212 positivi (-331 rispetto a ieri): i pazienti ricoverati con sintomi sono 2.474 (-158), quelli in terapia intensiva 152 (-9). In isolamento domiciliare si trovano ancora 18.586 persone. Il totale dei guariti è intanto salito a 182.453 (+546). In tutto sono stati eseguiti 4.943.825 tamponi (+54.722) per un totale di 3.017.169 casi testati.

Bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 238.275 (+262)

di cui 21.212 attuali (-331)

• DECEDUTI: 34.610 (+49)

• GUARITI: 182.453 (+546)