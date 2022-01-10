IN SICILIA TRIPLICATI IN 2 SETTIMANE I CONTAGI DA COVID, BOOM DI RICOVERI

"Nella settimana appena conclusa si è registrato nuovamente un aumento esponenziale del numero dei nuovi positivi, accompagnato da un forte aumento del numero delle persone ricoverate, dei nuovi ingre...

"Nella settimana appena conclusa si è registrato nuovamente un aumento esponenziale del numero dei nuovi positivi, accompagnato da un forte aumento del numero delle persone ricoverate, dei nuovi ingressi in terapia intensiva e dei decessi".

Lo rende noto il dipartimento della Protezione Civile ed elaborati dall'ufficio Statistica del Comune di Palermo I nuovi positivi in Sicilia sono 66909, il 140,6% in più rispetto alla settimana precedente e tre volte e mezzo il numero registrato 14 giorni fa.

E' fortemente aumentato il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dall'8,7% al 20,2%. Il numero degli attuali positivi è più che raddoppiato, passando da 51.296 a 111.777, 60.481 in più rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 110.516, 60.138 in più rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 1261, di cui 138 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 343 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono aumentati di 31 unità).

Nella settimana appena conclusa si sono registrati 81 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 42,1% in più rispetto ai 57 della settimana precedente).

Il numero dei guariti (329.891) è cresciuto di 6382 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 73,4% (84,6% domenica scorsa).

Il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 155 (55 in più rispetto alla settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 7682, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all'1,7% (2,0% la settimana scorsa).

I ricoverati complessivamente rappresentano l'1,1% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,1%).

Rispetto alla corrispondente settimana di un anno fa, i nuovi positivi sono passati da 11.508 a 66.909 (+481,4%), i ricoverati da 1473 a 1261 (-14,4%), i ricoverati in terapia intensiva da 208 a 138 (-33,7%), i nuovi ingressi in terapia intensiva da 95 a 81 (-14,7%), i decessi da 234 a 155 (-33,8%). (ANSA).