IN TRASFERTA DA AVOLA PER RAZZIARE I SUPERMERCATI ETNEI: IN TRE BECCATI CON LA REFURTIVA IN MACCHINA   

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza tre persone di Avola (SR) di 39, 40 e 47 anni, tra le quali una donna, poiché ritenute responsabili d...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza tre persone di Avola (SR) di 39, 40 e 47 anni, tra le quali una donna, poiché ritenute responsabili del concorso in furto aggravato e ricettazione.

Grazie alla proficua collaborazione tra gli addetti alla sicurezza, in servizio nei diversi centri commerciali e supermercati di Catania e provincia, i militari sono potuti intervenire tempestivamente nel parcheggio del supermercato Conad di questa via Gelso Bianco, mentre i tre caricavano in auto la merce appena razziata all’interno del punto vendita, consistente in numerose bottiglie di alcolici e prodotti per l’igiene del valore di circa 300 euro.

I carabinieri, perquisendo il veicolo in uso al terzetto, hanno altresì rinvenuto e sequestrato altra merce oggetto di pregressi furti per un valore di circa 200 euro.

La merce rubata al Conad è stata restituita al direttore dell’esercizio commerciale, mentre sono in corso accertamenti per stabilire quali altri supermercati siano stati “visitati” dai tre avolesi.