IN ZONE ROSSE E ARANCIONE SI POTRÀ ENTRARE IN BANCA SOLO SU APPUNTAMENTO

Abi e Sindacati hanno stabilito "che, fino al 28 febbraio, nelle zone "rosse" e "arancioni" l'accesso della clientela alle filiali avverrà con la modalità di prenotazione con appuntamento, fermo resta...

A cura di Redazione 31 gennaio 2022 11:33

Condividi