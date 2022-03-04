INAUGURATO IL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI PALAGONIA

Inaugurato questa mattina il distaccamento dei Vigili del fuoco di Palagonia e intitolati rispettivamente a Vincenzo Lima, Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico, Vigili del fuoco deceduti in servizio...

Inaugurato questa mattina il distaccamento dei Vigili del fuoco di Palagonia e intitolati rispettivamente a Vincenzo Lima, Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico, Vigili del fuoco deceduti in servizio tra il 2014 e il 2018, e all’ingegnere Giacomo Amico, comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Catania dal 1981 al 1986, il distaccamento cittadino Catania Nord di San Giovanni Galermo e la sede centrale di via Cesare Beccaria.

Alla cerimonia hanno preso parte il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, il capo dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile, Laura Lega, il capo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Guido Parisi, e il direttore regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia, Ennio Aquilino.