INCENDIO A CALTAGIRONE, AUTO A FUOCO E RESIDENTI IN FUGA DALLE LORO CASE
Dalle 13,00 di ieri un violento incendio di vegetazione e sterpaglie ha interessato un vasta zona del territorio del comune di Caltagirone.
Sul posto hanno operato la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Caltagirone ed una squadra boschiva dei vigili del fuoco della sede centrale di Catania, oltre a personale antincendi della Forestale.
Sono stati impiegati anche due elicotteri antincendi e un Canadair. Alcune case sono state evacuate ed un uomo di 45 anni, figlio di una coppia di anziani residenti nelle vie interessate dall'incendio, che aveva tentato di contrastare l'avanzata delle fiamme, risultava disperso.
A distanza di qualche ora, grazie anche all'impiego di un elicottero del nucleo dei vigili del fuoco di Catania è stato poi ritrovato, con varie escoriazioni sul corpo ed in stato confusionale, dalla squadra boschiva dei vigili del fuoco intervenuti.