INCENDIO A CALTAGIRONE, AUTO A FUOCO E RESIDENTI IN FUGA DALLE LORO CASE

Dalle 13,00 di ieri un violento incendio di vegetazione e sterpaglie ha interessato un vasta zona del territorio del comune di Caltagirone.Sul posto hanno operato la squadra dei vigili del fuoco del d...

A cura di Redazione 07 agosto 2019 09:49

