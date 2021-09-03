95047

INCENDIO A RAGALNA, PAURA PER LE FIAMME VICINO ALLE VILLETTE

FLASHIncendio a Ragalna, nella zona CanferralaUn incendio di sterpaglie sta minacciando una serie di villette precisamente nel vico Borgo Canfarella.Le fiamme sono divampate nella mattina di oggi, 03...

A cura di Redazione Redazione
03 settembre 2021 14:16
INCENDIO A RAGALNA, PAURA PER LE FIAMME VICINO ALLE VILLETTE -
News
Condividi

FLASH

Incendio a Ragalna, nella zona Canferrala

Un incendio di sterpaglie sta minacciando una serie di villette precisamente nel vico Borgo Canfarella.

Le fiamme sono divampate nella mattina di oggi, 03 Settembre 2021, alimentandosi con rovi e vegetazione spontanea  arrivando a pochi metri dalle abitazioni.

Allertati dai residenti preoccupati per il propagarsi delle fiamme, sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco ed gli uomini della Forestale

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047