INCENDIO A RAGALNA, PAURA PER LE FIAMME VICINO ALLE VILLETTE
A cura di Redazione
03 settembre 2021 14:16
FLASH
Incendio a Ragalna, nella zona Canferrala
Un incendio di sterpaglie sta minacciando una serie di villette precisamente nel vico Borgo Canfarella.
Le fiamme sono divampate nella mattina di oggi, 03 Settembre 2021, alimentandosi con rovi e vegetazione spontanea arrivando a pochi metri dalle abitazioni.
Allertati dai residenti preoccupati per il propagarsi delle fiamme, sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco ed gli uomini della Forestale
