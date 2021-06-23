95047

INCENDIO A SANTA MARIA DI LICODIA, A FUOCO AUTO PARCHEGGIATE IN UN PIAZZALE

23 giugno 2021 19:03
News
Un vaso incendio è divampato, nel pomeriggio di oggi, in Contrada Canneto a Santa Maria di Licodia (CT).

Le squadre dei Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Adrano e Paternò del Comando Provinciale di Catania, sono state impegnate nello spegnimento di alcuni autoveicoli parcheggiati in un piazzale all'aperto.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del locale Comando di Stazione.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

