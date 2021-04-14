95047

INCENDIO BRUCIA STERPAGLIE IN CONTRADA AGNELLERIA , FIAMME DANNEGGIANO AUTO E FUSTI DI OLIVE

14 aprile 2021 07:59
News
https://www.95047.it/wp-content/uploads/2021/04/VID-20210413-WA0085.mp4

Un grosso incendio di sterpaglie  è divampato nella serata di ieri, 13 Aprile 2021, in un terreno in C.da Agnelleria. sulla strada provinciale 77,  tra i comuni di Paternò e Belpasso.

Le fiamme,  si sono immediatamente propagate interessando altre il piazzale di un magazzino d prodotti alimentari.

Nel rogo è rimasta coinvolto un autovettura e vari fusti di olive situati nel piazzale.

Per circoscrivere ed estinguere l’incendio sono state impegnate per diverse ore le squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, Adrano e Catania.

 

