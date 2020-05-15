INCENDIO CAMION IN GALLERIA SULLA TANGENZIALE, TRAFFICO CONGESTIONATO 7 KM DI FILA

AGGIORNAMENTO ORE 19.00Quasi 7 km di coda sulla Tangenziale ri Catania, a causa di un camion che ha preso fuoco all'interno della galleria sul tratto in prossimità dello svincolo di Gravina.Al momento...

AGGIORNAMENTO ORE 19.00

Quasi 7 km di coda sulla Tangenziale ri Catania, a causa di un camion che ha preso fuoco all'interno della galleria sul tratto in prossimità dello svincolo di Gravina.

Al momento il traffico è paralizzato con code a partire dallo svincolo Misterbianco.

Alle 13,45 di oggi, due squadre di Vigili del Fuoco, dalla Sede Centrale del Comando Provinciale e dal Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Acireale, sono intervenute per l'incendio di un autoarticolato all'interno della galleria "Pietra dell'Ova" al km 1,400 della tangenziale Est, in direzione Messina, tra lo svincolo di Gravina ed i caselli di S. Gregorio.

Il mezzo pesante trasportava bancali in legno ed il conducente si è riuscito a mettere in salvo.

Si è reso necessario anche l'intervento di due autobotti di rincalzo dalla Sede Centrale del Comando Provinciale VVF e di un mezzo logistico per gli autorespiratori, considerato che l'incendio si è sviluppato in galleria.

Spente le fiamme, le squadre dei vigili del fuoco intervenute, hanno assistito il personale dell'Anas per le attivita di ripristino della carreggiata e della circolazione dei veicoli, che era stata temporaneamente interrotta.

Ad un primo sopralluogo di vedifica, l'Impianto elettrico della galleria risultava danneggiato dal calore prodotto dall'incendio.

Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia Stradale e tecnici Anas per gli adempimenti di competenza.

AGGIORNAMENTO

La Tangenziale Ovest di Catania è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Messina, per la presenza di un mezzo pesante in fiamme al km 1,100.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata allo svincolo di Gravina, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

FLASH

Un autocarro ha preso fuoco pochi intorno le ore 13.45 sulla tangenziale di Catania dentro la galleria, pressi dello svincolo svincoli Gravina, sulla corsia in direzione Messina.

Per gli occupanti del mezzo , secondo le prime informazioni solo una grande paura e nessuna conseguenza. Sul posto 3 i vigili del fuoco e due ambulanze.

In corso le operazioni di spegnimento e di sicurezza del tratto stradale.

Al momento che scriviamo tangenziale chiusa in entrambi sensi di marcia, chi proviene da Misterbianco, uscita obbligatoria Gravina.

Non sarebbero coinvolti altri mezzi.