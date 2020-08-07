95047

INCENDIO DI STERPAGLIE A PATERNÒ IN ZONA SCALA VECCHIA

07 agosto 2020 15:47
News
Un incendio, è divampato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.00 in Via Scala Vecchia, in una zona adiacente la chiesa Nuova "Madonna della Scala" in via Michelangelo Buonarroti

A bruciare una zona ricca di sterpaglie e vegetazione.

In pochi istanti, nonostante l’intervento provvidenziale dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, il rogo si è rapidamente esteso tanto che si è formata una densa colonna di fumo bianco

La situazione è comunque sotto controllo. Non si sono registrati feriti o intossicati
Come piu’ volte scritto, incendi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.

 

 

 

