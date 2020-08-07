INCENDIO DI STERPAGLIE A PATERNÒ IN ZONA SCALA VECCHIA

Un incendio, è divampato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.00 in Via Scala Vecchia, in una zona adiacente la chiesa Nuova "Madonna della Scala" in via Michelangelo BuonarrotiA bruciare una z...

Un incendio, è divampato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.00 in Via Scala Vecchia, in una zona adiacente la chiesa Nuova "Madonna della Scala" in via Michelangelo Buonarroti

A bruciare una zona ricca di sterpaglie e vegetazione.

In pochi istanti, nonostante l’intervento provvidenziale dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, il rogo si è rapidamente esteso tanto che si è formata una densa colonna di fumo bianco

La situazione è comunque sotto controllo. Non si sono registrati feriti o intossicati

Come piu’ volte scritto, incendi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.