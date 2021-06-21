INCENDIO DI STERPAGLIE A RIDOSSO DELLA CARREGGIATA SULLA SS121: DISAGI
Disagi sulla ss121 in questi minuti, 21 giugno 2021 per il fumo che si è propagato da un incendio di strapeglia e rovi che sta interessando il tratto adiacente alla statale 121 nei pressi dello svinco...
A cura di Redazione
21 giugno 2021 12:13
Disagi sulla ss121 in questi minuti, 21 giugno 2021 per il fumo che si è propagato da un incendio di strapeglia e rovi che sta interessando il tratto adiacente alla statale 121 nei pressi dello svincolo Paternò/Ragalna in direzione Adrano.
Una nuvola densa di fumo si è espansa su tutta la carreggiata, creando leggeri disagi alla circolazione.
Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.
Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.
IN AGGIORNAMENTO