INCENDIO IN SUPERSTRADA, L' AUTO VA A FUOCO: PAURA IN STRADA
A cura di Redazione
07 novembre 2018 12:26
Incendio in superstrada l'auto va a fuoco, fila lunghissima
Incendio pochi minuti fa nei pressi dello svincolo di Motta sulla superstrada ss121 in direzione Paternò.
Per cause in fase di accertamento mentre era in transito è andata a fuoco un autovettura.
Sul posto i vigili del fuoco, secondo le prime informazioni non si segnalano persone coinvolte.
Forte ripercussioni sul traffico al momento quasi bloccato.
