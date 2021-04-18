INCENDIO IN UN’AZIENDA AGRICOLA SULLA STRADALE CODA VOLPE A CATANIA

La squadra dei Vigili del Fuoco, del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania é intervenuta, ieri sera, per lo spegnimento di un incendio che ha coinvolto un’azienda agricola nei pressi de...

La squadra dei Vigili del Fuoco, del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania é intervenuta, ieri sera, per lo spegnimento di un incendio che ha coinvolto un’azienda agricola nei pressi della Collina Primosole, nella zona sud di Catania, sulla stradale Coda Volpe.

L’incendio si è sviluppato in uno spazio esterno dell’azienda ed ha coinvolto oltre ad un container e attrezzature agricole, anche un trattore ed un camion.

Insieme alla squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Sud, hanno operato anche una ulteriore squadra inviata dalla Sede Centrale e due autobotti di rincalzo. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

L’intervento delle squadre di soccorso ha scongiurato che le fiamme si propagassero e coinvolgessero l’intera azienda. Non sono stati segnalati danni a persone o ad animali.