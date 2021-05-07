INCIDENTE A LIBRINO: BUS CONTRO PALO DELLA LUCE, INTERVIENE L'ELISOCCORSO

Grave incidente intorno alle ore 9 nel quartiere Librino a Catania, dove un bus dell' AMT ha finito la propria corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica. E' successo in viale Castagnola.All'or...

Grave incidente intorno alle ore 9 nel quartiere Librino a Catania, dove un bus dell' AMT ha finito la propria corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica. E' successo in viale Castagnola.

All'origine del pauroso schianto ci sarebbe un malore accusato dall'autista del mezzo pubblico.

Vista la gravità delle condizioni di uno dei feriti , si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato in uno spiazzo adiacente al luogo del sinistro e trasferito immediatamente il malcapitato all’ospedale per le cure del caso

Feriti in modo meno grave 6 passeggeri presenti a bordo del mezzo.

Sul posto sono intervenuti cinque ambulanze, i Vigili del Fuoco che hanno agevolato la discesa dei passeggeri che si trovavano ancora a bordo ed hanno messo in sicurezza il mezzo alimentato a gas metano e gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale Municipale , per ricostruire la dinamica del sinistro.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO