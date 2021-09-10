95047

INCIDENTE AD ACICATENA: COINVOLTO CAMION CON BOMBOLE DI GAS

Incidente ad Acicatena questa mattina (10 Settembre 2021)  poco prima delle 11.30.Un autovettura e un camion che trasportava bombole di gas si sono scontrati in piazza Santa Lucia.

10 settembre 2021 18:37
Incidente ad Acicatena questa mattina (10 Settembre 2021)  poco prima delle 11.30.

Un autovettura e un camion che trasportava bombole di gas si sono scontrati in piazza Santa Lucia.

Il conducente 80enne dell'auto è stato soccorso da un'ambulanza e trasportato all'ospedale  per accertamenti e le cure del caso. I disagi alla viabilità sono stati inevitabili.

Sul posto la polizia locale  per i rilievi del sinistro stradale.

