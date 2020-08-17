INCIDENTE, AUTO SI RIBALTA NELLA ZONA INDUSTRIALE DI CATANIA
FLASH
Grave incidente stradale intorno alle ore 17.50 nella zona industriale di Catania, in contrada Torre Allegra, nei pressi del centro commerciale ikea.
Per cause non ancora note, un autovettura, una Ford si è ribaltata su un fianco.
Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118, per prestate le prime cure ai feriti ed i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza il veicolo.
Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro.
Rallentamenti nel tratto interessato dall'incidente.