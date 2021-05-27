INCIDENTE E LAVORI SULLA SS121, LUNGHE CODE IN DIREZIONE CATANIA

Un altra giornata di passione per gli automobilisti che oggi hanno deciso di percorrere la ss121 in direzione Catania, proseguono pure oggi, 27 Maggio 2021 i disagi sulla ss121.Un tamponamento si è ve...

Un altra giornata di passione per gli automobilisti che oggi hanno deciso di percorrere la ss121 in direzione Catania, proseguono pure oggi, 27 Maggio 2021 i disagi sulla ss121.

Un tamponamento si è verificato nei pressi dello svincolo di Piano Tavola , secondo le primissime informazioni nessuna grave conseguenze per le persone e proseguano i lavori di ripristino del manto stradale, del tratto di competenza del comune di Misterbianco, si stanno svolgendo nella carreggiata in direzione Catania, nel tratto finale della ss121 che si immette nella tangenziale.

Al momento la circolazione è congestionata, con coda di circa 4 km in direzione Catania , che inizia nei pressi dello svincolo di Piano Tavola.