INCIDENTE , FURGONE CONTRO MURO SULLA VECCHIA SS 121
Incidente oggi, 24 gennaio 2022, sulla vecchia strada statale 121 in territorio di Santa Maria di Licodia.
Per cause al vaglio da parte dell'autorità il conducente di un furgone in maniera autonoma ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro il muro per poi terminare la sua corsa al centro della carreggiata.
Il tratto interessato essendo il mezzo fermo al centro della carreggiata è stato momentaneamente chiuso in entrambi le direzioni per consentire le operazioni di ripristino del tratto stradale.
Fortunatamente nessuna grave conseguenza per gli occupanti del mezzo.
Sul posto per i rilievi e la gestione del traffico la Polizia Municipale di Santa Maria di Licodia ed i Carabinieri di Paternò