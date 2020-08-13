INCIDENTE IN GALLERIA SULLA CATANIA-SIRACUSA: SI RIBALTA AUTOARTICOLATO

Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore del mattino di oggi ( intorno alle 3,00), nella Galleria San Demetrio, sull'autostrada Catania-Siracusa, in direzione del capoluogo Aretuseo, sul...

Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore del mattino di oggi ( intorno alle 3,00), nella Galleria San Demetrio, sull'autostrada Catania-Siracusa, in direzione del capoluogo Aretuseo, sul territorio di Catania.

Coinvolti nell'incidente un autoarticolato ed una autovettura Toyota Yaris.

Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania ed i Sanitari del Servizio 118, oltre alla Polizia Stradale.

I conducenti dei due mezzi hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Per estrarre il conducente del mezzo pesante si è reso necessario accedere dal tettuccio in vetro della cabina.

Le autovetture in coda all'interno della galleria sono state fatte uscire e l'autostrada é rimasta chiusa in quel tratto per il tempo necessario alla rimozione dei mezzi incidentati ed al ripristino della carreggiata.

Attualmente Il tratto interessato dall'incidente è stato chiuso per la gestione del sinistro, con uscita obbligatoria Zona industriale Sud