INCIDENTE IN VIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI
A cura di Redazione
23 gennaio 2019 12:37
Piccolo incidente accaduto questa mattina, intorno alle ore 11, in Via delle Arti e dei Mestieri, nei pressi della rotonda "euro spin" a scontrarti due autovetture, tra cui una delle due seriamente danneggiata.
Non si conoscono le cause dell'incidente, per fortuna nessun ferito ma solo tanto spavento per gli occupanti
