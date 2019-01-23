95047

INCIDENTE IN VIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI

Piccolo incidente accaduto questa mattina, intorno alle ore 11, in Via delle Arti e dei Mestieri, nei pressi della rotonda "euro spin" a scontrarti due autovetture, tra cui una delle due seriamente danneggiata.

23 gennaio 2019 12:37
Piccolo incidente accaduto questa mattina, intorno alle ore 11, in Via delle Arti e dei Mestieri, nei pressi della rotonda "euro spin" a scontrarti due autovetture, tra cui una delle due seriamente danneggiata.




Non si conoscono le cause dell'incidente, per fortuna nessun ferito ma solo tanto spavento per gli occupanti

