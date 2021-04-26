INCIDENTE MORTALE IERI SERA A CATANIA, MUORE UN 17ENNE

Un giovane di 17 anni Enrico Murabito, ha perso la vita nella tarda serata di ieri in un incidente autonomo avvenuto lungo viale Ulisse a Catania. Il giovane era alla guida di uno scooter Agility 125...

Un giovane di 17 anni Enrico Murabito, ha perso la vita nella tarda serata di ieri in un incidente autonomo avvenuto lungo viale Ulisse a Catania. Il giovane era alla guida di uno scooter Agility 125 quando, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a sbattere contro un cordolo non molto distante dalla concessionaria Citroen di viale Ulisse. Murabito, di Tremestieri Etneo, è deceduto sul colpo, nonostante i tempestivi tentativi di soccorrerlo anche grazie all'utilizzo di un defibrillatore.

Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia municipale di Catania.

Il 17enne, era un giovane arbitro di basket.

Messaggi di cordoglio arrivano dal Settore Giovanile Arbitri Sicilia: “L’istruttore regionale Giuseppe Salvo e tutto il Settore Giovanile Arbitri Sicilia si stringe al dolore della famiglia, del Gap Catania e di tutto il movimento arbitrale Siciliano, per la scomparsa di Enrico Murabito, avvenuta domenica sera con incidente stradale. Ti vogliamo ricordare così, con il sorriso che avevi e che non perdevi mai. Dio ti benedica, Riposa in Pace Caro Enrico“.

E ancora dal CUS Catania Basket: “Il Cus Catania Basket piange la scomparsa del giovanissimo Enrico Murabito. Alla famiglia del ragazzo rivolgiamo le più sentite condoglianze“.

