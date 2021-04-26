95047

INCIDENTE MORTALE IERI SERA A CATANIA, MUORE UN 17ENNE

Un giovane di 17 anni Enrico Murabito, ha perso la vita nella tarda serata di ieri in un incidente autonomo avvenuto lungo viale Ulisse a Catania. Il giovane era alla guida di uno scooter Agility 125...

26 aprile 2021 08:53
Un giovane di 17 anni Enrico Murabito, ha perso la vita nella tarda serata di ieri in un incidente autonomo avvenuto lungo viale Ulisse a Catania. Il giovane era alla guida di uno scooter Agility 125 quando, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a sbattere contro un cordolo non molto distante dalla concessionaria Citroen di viale Ulisse. Murabito, di Tremestieri Etneo, è deceduto sul colpo, nonostante i tempestivi tentativi di soccorrerlo anche grazie all'utilizzo di un defibrillatore.

Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia municipale di Catania.

Il 17enne, era un giovane arbitro di basket.

Messaggi di cordoglio arrivano dal Settore Giovanile Arbitri Sicilia: “L’istruttore regionale Giuseppe Salvo e tutto il Settore Giovanile Arbitri Sicilia si stringe al dolore della famiglia, del Gap Catania e di tutto il movimento arbitrale Siciliano, per la scomparsa di Enrico Murabito, avvenuta domenica sera con incidente stradale. Ti vogliamo ricordare così, con il sorriso che avevi e che non perdevi mai. Dio ti benedica, Riposa in Pace Caro Enrico“.

E ancora dal CUS Catania Basket: “Il Cus Catania Basket piange la scomparsa del giovanissimo Enrico Murabito. Alla famiglia del ragazzo rivolgiamo le più sentite condoglianze“.

