INCIDENTE MORTALE QUESTA MATTINA SULLA CATANIA GELA, MUORE UN 84ENNE

Un gravissimo incidente stradale si è registrato questa mattina intorno alle ore 07 al Km 68+500 circa della Ss 417, Catania-Gela, in territorio di Catania. A perdere la vita un anziano 84enne di Catania, che viaggiava a bordo di una Fiat 600, la cui utilitaria si è scontrata con una Nissan Qashqai, sulla quale viaggiava un giovane, nella circostanza rimasto ferito. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti i due mezzi sono venuti in collisione. La dinamica del sinistro è pertanto al vaglio degli agenti della polizia stradale di Caltagirone, che sno intervenuti sul posto.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasferito il ferito, l'occupante della Nissan, all’ospedale Garibaldi di Catania. I vigili del fuoco di Catania, sono intervenuti per le competenze del caso e per mettere in sicurezza i mezzi incidentati. A causa del violento impatto, il motore della Fiat 600 si è staccato dalle lamiere della vettura. Il traffico ha subito rallentamenti sui due opposti sensi di marcia.