Incidente mortale sulla 121: lunghe code per Catania

Ha perso la vita un cinquantenne

95047.it Tragedia lungo la Statale 121, poco dopo lo svincolo per Misterbianco in direzione Catania. Uno scooterista, si tratta di un 50enne di Motta Sant'Anastasia, avrebbe accusando un malore perdendo il controllo del suo Aprilia un 50enne, morendo sull'asfalto. L'uomo aveva il casco allacciato. L'incidente sarebbe avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina. A nulla è valso l'arrivo dell'elisoccorso dall'ospedale Cannizzaro. I rilievi sono tuttora in corso: sul posto, ci sono i carabinieri e gli agenti della polizia municipale di Motta. La viabilità è gestita invece dai vigili di Misterbianco.

Lunghe code si sono registrate in direzione Catania con molti automobilisti che hanno preferito attraversare la città di Misterbianco per raggiungere il capoluogo etneo.