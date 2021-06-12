95047

INCIDENTE MORTALE SULLA CATANIA - GELA, MORTO 30 ENNE

A cura di Redazione Redazione
12 giugno 2021 10:05
News
Un terribile impatto, alle prime ore del mattino di oggi, 12 Giugno 2021,  lungo la Strada statale 417 Catania-Gela, al km 7  è costato la vita ad un giovane gelese di anni 30 anni.

Il sinistro stradale ha coinvolto l’auto del giovane ed un un mezzo furgonato.

Purtroppo a nulla sono valsi i soccorsi del personale sanitario del 118 provenienti dall’Ospedale Gravina di Caltagirone e dell’elisoccorso, giunto dall’ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul posto sono intervenuti i  vigili del fuoco, che purtroppo hanno estratto il corpo della vittima senza vita, rimasto incastrato tra le lamiere, gli agenti di polizia stradale, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro ed a gestire il traffico attualmente bloccato.

A causa di un sinistro occorso lungo la strada statale 417 “di Caltagirone”, il traffico è provvisoriamente rallentato – in entrambe le direzioni – in corrispondenza del km 7,000, nel territorio comunale di Caltagirone (CT).

Per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro frontale tra un autocarro ed un’autovettura; nel sinistro una persona è deceduta ed un’altra è rimasta ferita.

Durante il recupero dei mezzi incidentati potrà rendersi necessaria una breve interdizione della circolazione.

Sul posto è presente personale delle Forze dell’Ordine e di Anas, oltre che del 118.

