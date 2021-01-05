Incidente mortale sulla Piazza Armerina e Valguarnera, deceduto 56enne moglie ricoverata in gravi condizioni

Incidente mortale questa mattina sulla strada tra Piazza Armerina e Valguarnera all’altezza di Floristella, deceduto guidatore, moglie ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Enna con prognosi...

Incidente mortale questa mattina sulla strada tra Piazza Armerina e Valguarnera all’altezza di Floristella, deceduto guidatore, moglie ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Enna con prognosi riservata. L’auto una Fiat Multipla a causa dell’alta velocità ed il fondo ghiacciato è precipitata nella scarpata sottostante. L’uomo, Carmelo Rubino di 56 anni di Piazza Armerina, molto noto nella città di residenza e Valguarnera in quanto gestiva una scuola di danza, è deceduto sul colpo. I coniugi si stavano recando a Catania dovendo la moglie effettuare una visita medica.

Fonte foto Piazza in Diretta (Facebook)