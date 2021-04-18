INCIDENTE MORTALE SULLA SS 288 IN TERRITORIO DI RAMACCA

FLASHA causa di un incidente, sulla strada statale 288 “Di Aidone” si registrano dei rallentamenti alla viabilità all’altezza del km 12,500, in località Ramacca in provincia di Catania.Nell’impatto, l...

FLASH

A causa di un incidente, sulla strada statale 288 “Di Aidone” si registrano dei rallentamenti alla viabilità all’altezza del km 12,500, in località Ramacca in provincia di Catania.

Nell’impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti due veicoli, un trattore ed un’autovettura ed una persona è deceduta.

Sul posto è intervenuto l'elissocorso.

Al momento non si conoscono le generalità

Sul posto è presente il personale di Anas, il 118 le Forze dell’Ordine, per la gestione della viabilità e per il ripristino delle condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile.

Notizia in aggiornamento