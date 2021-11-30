& INCIDENTE MORTALE SULLA STATALE 385 A PALAGONIA, TRAFFICO BLOCCATO Notizia in aggiornamento

A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 31 è stato chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni un tratto della strada statale 385 “di Palagonia” a Palagonia, in provincia di Catania.

Nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, una persona è deceduta.

Secondo le prime informazioni a rimanere vittima dell'ennesimo incidente stradale è un 57enne che in sella alla sua bicicletta, per cause che sono ancora in fase di accertamento, è andato a sbattere contro un camion parcheggiato. L'impatto è stato così violento che il ciclista è morto sul colpo.

Il traffico è deviato in loco.

Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

