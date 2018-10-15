INCIDENTE MORTALE SULL'A18 A GIARDINI, UN MORTO E UN FERITO

È accaduto intorno alle 15 di oggi pomeriggio all’ingresso della Galleria Giardini dell’autostrada A18 Messina-Catania. Un furgone Fiat Doblò, che procedeva in direzione di Catania, per cause in corso...

È accaduto intorno alle 15 di oggi pomeriggio all’ingresso della Galleria Giardini dell’autostrada A18 Messina-Catania. Un furgone Fiat Doblò, che procedeva in direzione di Catania, per cause in corso di accertamento si è schiantato contro il guard rail che delimita la strada. L’impatto è stato violentissimo ed il passeggero, B.S. 35 anni , è morto sul colpo, mentre il conducente del mezzo, C.A. di 31 anni di Catania, è rimasto ferito riportando fratture multiple e politraumi.

Ad essere coinvolto un un Fiat Doblò, appartiene a una ditta catanese.Gli agenti della Polstrada stanno effettuando i rilievi di rito per ricostruire la dinamica e provare a capire le cause dell'incidente autonomo.