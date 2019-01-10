Incidente nei pressi ponte barca, auto contro camion
***FLASH***Incidente pochi minuti fa nei pressi ponte barcaSecondo le prime informazioni, ad essere coinvolti un autovettura ed un camion.Ancora non chiara la dinamica, e le condizioni delle persone....
A cura di Redazione
10 gennaio 2019 10:01
***FLASH***
Incidente pochi minuti fa nei pressi ponte barca
Secondo le prime informazioni, ad essere coinvolti un autovettura ed un camion.
Ancora non chiara la dinamica, e le condizioni delle persone.
Sul posto i soccorsi
Si segnalano rallentamenti sul traffico
In aggiornamento