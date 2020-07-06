INCIDENTE NELLA NOTTE IN VIA CARSO, FERITI

Incidente questa notte intorno alle ore 03 a Paternò.Il sinistro si è verificato in Via Carso, all'altezza dell'incrocio con via Fallica.Per cause in via d'accertamento da parte dei Carabinieri interv...

Incidente questa notte intorno alle ore 03 a Paternò.

Il sinistro si è verificato in Via Carso, all'altezza dell'incrocio con via Fallica.

Per cause in via d'accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto per i dovuti rilievi e chiarire l'esatta dinamica, si sono scontrati due autovetture, una Volkswagen Tiguan ed una Alfa Giulietta.

Nell'impatto, sono rimasti feriti i due conducenti che sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118, i due automobilisti, rimasti feriti non in maniera grave secondo le info, sono stati condotti ai vicini nosocomi per gli accertamenti del caso.