INCIDENTE NELLA NOTTE TRA LETOJANNI E TAORMINA, GRAVE BIMBO DI 2 ANNI

Questa notte, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Letojanni del Comando Provinciale Vf di Messina, sono intervenuti per un incidente autonomo avvenuto sulla SS114 al confine tra Letojanni e Taormina.

Sembra che la vettura, con a bordo 4 adulti e 4 bambini, sia andata ad impattare contro la barriera di protezione laterale e, conseguentemente all’urto, si è ribaltata.

La squadra 4A, intervenuta tempestivamente con autopompa serbatoio e pick-up attrezzato, ha prestato soccorso ai feriti. Sul posto sono giunte quattro ambulanze del 118 e due pattuglie dei Carabinieri.

Tutti gli occupanti dell’autovettura necessitavano di assistenza medica urgente e sono stati trasportati al Pronto soccorso di Taormina e Messina. Le condizioni di uno di loro, un bimbo di due anni, sono apparse molto gravi ed è stato quindi messo in prognosi riservata al policlinico di Messina.

Dopo aver messo in sicurezza l’auto e bonificato l’area coinvolta, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede.