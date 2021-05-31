INCIDENTE QUESTA MATTINA SULLA SS121, UN FERITO

Incidente questa mattina, lunedì 31 Maggio 2021, intonro alle ore 11.30 sulla superstrada SS121, nei pressi dello svincolo Piano Tavola/ Zona industriale in direzione Catania.Il sinistro ha coinvolto...

Incidente questa mattina, lunedì 31 Maggio 2021, intonro alle ore 11.30 sulla superstrada SS121, nei pressi dello svincolo Piano Tavola/ Zona industriale in direzione Catania.

Il sinistro ha coinvolto due veicoli, una Renault Clio ed un una Fiat 500, i due veicoli si sono urtate e la Fiat 500 ha fatto prima un testacoda per poi fermarsi in mezzo alla carreggiata in direzione opposta al senso di marcia.

Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 che ha soccorso il conducente della Fiat 500 e trasferito l'uomo all'ospedale Cannizzaro di Catania per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

La dinamica non è del tutto chiara, sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Belpasso per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

Il traffico nel tratto interessato dal sinistro ha subito rallentamenti in direzione Catania

