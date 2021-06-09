95047

INCIDENTE SCONTRO TRA DUE AUTO SULLA STATALE 121

FLASHEnnesimo incidente stradale nella giornata di oggi, 09 Giugno 2021.Il sinistro si è verificato in serata sulla Strada Statale 121 in direzione Paternò nei pressi dello svincolo Valcorrente.Ad ess...

A cura di Redazione Redazione
09 giugno 2021 23:57
INCIDENTE SCONTRO TRA DUE AUTO SULLA STATALE 121 -
News
Condividi

FLASH

Ennesimo incidente stradale nella giornata di oggi, 09 Giugno 2021.

Il sinistro si è verificato in serata sulla Strada Statale 121 in direzione Paternò nei pressi dello svincolo Valcorrente.

Ad essere coinvolte due autovetture una Lancia Musa ed una Alfa Romeo, quest'ultima è sbandata posizionandosi di traverso sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per dare i primi soccorsi, al momento che scriviamo non si conoscono le condizioni dei feriti.

Per effettuare i rilievi del sinistro è regolare il traffico sono intervenuti i carabinieri

Rallentamenti si stanno verificando nel tratto interessato dal sinistro

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047