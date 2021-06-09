INCIDENTE SCONTRO TRA DUE AUTO SULLA STATALE 121
FLASH
Ennesimo incidente stradale nella giornata di oggi, 09 Giugno 2021.
Il sinistro si è verificato in serata sulla Strada Statale 121 in direzione Paternò nei pressi dello svincolo Valcorrente.
Ad essere coinvolte due autovetture una Lancia Musa ed una Alfa Romeo, quest'ultima è sbandata posizionandosi di traverso sulla carreggiata.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per dare i primi soccorsi, al momento che scriviamo non si conoscono le condizioni dei feriti.
Per effettuare i rilievi del sinistro è regolare il traffico sono intervenuti i carabinieri
Rallentamenti si stanno verificando nel tratto interessato dal sinistro